Dünne Umsätze prägten den Handel am gestrigen Donnerstag. Grund dafür war natürlich der Feiertag. Aufgrund der dünnen Umsätze kam es aber zu deutlichen Schwankungen im Handel von rund 170 Punkten. Am Ende näherte sich der DAX aber wieder seinem Vortagesschlusskurs an. Und somit endete er 0,2 Prozent im Minus. Wie sich der Handel am heutigen Brückentag gestaltet, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.