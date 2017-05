Die Rekordfahrt der Siltronic-Aktie geht in eine neue Runde: Am gestrigen Feiertag setzte sich das Papier mit einem Plus von rund sechs Prozent an die Spitze des TecDAX. Verantwortlich für den Kurssprung war ein positiver Analystenkommentar von der Credit Suisse, die dem Titel noch höhere Kurse zutraut.

