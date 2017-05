Am Montag hat das Analysehaus Kepler Cheuvreux in einer aktuellen Studie das Kursziel für Siemens von 135 Euro bestätigt, das Votum aber von "Kaufen" auf "Halten" zurückgestuft. Kepler-Analyst William Mackie rechnet nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate zunächst mit einer Konsolidierung der Aktie. Ende Juni 2016 hatte die Siemens-Aktie noch bei unter 87 Euro notiert. Verschärft durch die Trump-Rally legte das DAX-Schwergewicht in den folgenden Monaten deutlich zu und erreichte Anfang Mai das vorläufige Jahreshoch bei 133,50 Euro. br/>

Auf dem aktuellen Kursniveau ist die Aktie (KGV 2017/18: 14,6) kein wirkliches Schnäppchen mehr.