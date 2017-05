Die Baader Bank hat Sixt nach einer Investorenveranstaltung mit Finanzchef Julian zu Putlitz auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Seine Einschätzung des Autovermieters, der wohl in einer Übergangsphase sei, sei bestätigt worden, schrieb Analyst Christian Weiz in einer Studie vom Freitag. Nach einer Phase starken Umsatzwachstums liege der Fokus nun auf der Profitabilität. Hier sorge aber die Wandlung in Italien weg vom Franchise-System für Gegenwind./mis/gl

