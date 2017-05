FMW-Redaktion

"The Germans are bad, very bad" - soll Donald Trump laut "Spiegel Online" in Brüssel gegenüber Juncker gesagt haben. Und Trump weiter:"Schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich. Wir werden das stoppen."

Demnach sagte Trump weiter: "Schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich. Wir werden das stoppen."

Das ist eine direkte Drohung gegen die deutsche Autoindustrie, die deutschen Autobauer im Dax daher unter den Verlierern heute. Fragt sich nur, wie Trump das "stoppen" will. Juncker hat inzwischen den Spiegel-Bericht eingeschränkt bestätigt, jedoch als "übertrieben" bezeichnet - Trump habe über die deutschen Handelsbilanzüberschüsse gesprochen, diese jedoch nicht als "Fehlverhalten" der Deutschen bezeichnet.

Wie auch immer, der Duktus der kolportierten Aussagen Trumps passt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...