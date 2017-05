Stuttgart (ots) - Nach sieben Jahren gibt es erstmals wieder einen Wechsel an der Spitze der Top 200 umsatzstärksten Einzelhotels in Deutschland. Das hat das exklusive Ranking der AHGZ - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) ergeben. Mit einem Umsatzplus von 14,2 Prozent und einem Nettoumsatz von 70,6 Mio. Euro ließ das Estrel Berlin im Jahr 2016 den langjährigen Sieger Bayerischer Hof in München hinter sich. Diese Entwicklung kommt nicht überraschend: Schließlich ging Mitte 2015 die Convention Hall II an den Start, was die Veranstaltungsfläche des Berliner Hotelgiganten kurzerhand fast verdoppelte.



Der Bayerische Hof büßte im vergangenen Jahr rund 5,6 Prozent seines Vorjahresumsatzes ein und verzeichnete einen Nettoumsatz von 62,8 Mio. Euro (2015: 66,5 Mio. Euro). Dies ist allerdings nicht auf eine schlechtere Performance des Luxushotels zurückzuführen. Aufgrund der Anschläge in Würzburg, Ansbach und am Olympia-Einkaufszentrum verzeichneten viele Hotels im Großraum München rückläufige Übernachtungszahlen.



Das Jahr 2016 haben die Top-200-Hoteliers insgesamt mit einem Umsatzplus von 4,4 Prozent abgeschlossen. Der durchschnittlich erlöste Nettopreis pro verkauftem Zimmer kletterte um 3,66 Prozent auf 144,60 Euro (2015: 139,50 Euro) und die durchschnittliche Belegung aller verfügbaren Zimmer stieg von 72,6 Prozent (2015) auf 73,2 Prozent (2016).



Als neues Ferienhotel unter den Top 10 hat sich dieses Mal der Ferienpark Weissenhäuser Strand von Rang 11 auf Rang 9 vorgearbeitet. Das Haus erzielte ein Umsatzwachstum von 8,9 Prozent und damit einen Nettoumsatz von 39 Mio. Euro (2015: 35,8 Mio. Euro). Damit schob sich der Ferienpark sogar vor den langjährigen Ferienhotel-Platzhirsch im Ranking, das Sport- und Kurhotel Sonnenalp in Ofterschwang. Das Haus musste belegungsbedingte Umsatzeinbußen hinnehmen und landete mit einem Umsatz von 38,6 Mio. Euro auf Rang 10.



Trotz der guten Zahlen ist die Stimmung unter den Top-200-Hoteliers nicht ganz ungetrübt. So hinterließen Terroranschläge, Probleme in den arabischen Golfstaaten und das nach wie vor angespannte Verhältnis zu Russland in einigen Hotels in Deutschland durchaus negative Spuren.



Die AHGZ erfasst seit 32 Jahren die Ergebnisse der umsatzstärksten Einzelhotels Deutschlands. Die im Top-200-Ranking erhobenen Daten beruhen im Wesentlichen auf Eigenangaben der Hoteliers. Häuser, die bereits in den Vorjahren im Ranking erschienen sind, aber in diesem Jahr keine Angaben machten, wurden auf Basis der errechneten Durchschnittswerte der teilnehmenden Häuser geschätzt. In die Schätzung fließen darüber hinaus aktuelle Marktdaten sowie Fakten aus den im Bundesanzeiger veröffentlichten Lage- und Geschäftsberichten ein.



Die ausführlichen Ergebnisse veröffentlicht die AHGZ - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung in der Ausgabe Nr. 21/2017 am 27. Mai 2017.



OTS: AHGZ newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60094 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60094.rss2



Pressekontakt: dfv Mediengruppe Unternehmenskommunikation Telefon +49 69 7595-2051 Telefax +49 69 7595-2055 presse@dfv.de http://www.dfv.de