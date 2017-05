Amsterdam (ots) - Die 5G Automotive Association gab nach der Hauptversammlung am 11. Mai 2017 die Wahl seiner neuen Vorstandsmitglieder bekannt. Zu den bisherigen Mitgliedern AUDI AG, BMW Group, China Mobile, Daimler AG, Ericsson, Ford, Huawei, Intel, Nokia, SAIC Motor, Vodafone Group und Qualcomm Incorporated kommen nun AT&T, Jaguar Land Rover, NTT DOCOMO und Samsung Electronics hinzu.



Die Wahl von AT&T, Jaguar Land Rover, NTT DOCOMO und Samsung Electronics in den Vorstand wird die Position von 5GAA als globale, branchenübergreifende Vereinigung von Automobil-, Technologie- und Telekommunikationsunternehmen stärken. Die Wahl spiegelt die Vielfältigkeit der 5GAA-Mitglieder sowohl in Bezug auf geographische Reichweite als auch Expertise wider.



Christoph Voigt (Audi) und Thierry Klein (Nokia) wurden beide jeweils in ihrem Amt als Vorstandsvorsitzender und stellvertretender Vorstandsvorsitzender bestätigt. Der Vorstand der Vereinigung verlängerte das Mandat des scheidenden geschäftsführenden Ausschusses. Dino Flore (Qualcomm) wurde als Generaldirektor bestätigt, Markus Dillinger (Huawei) ist weiterhin als Schriftführer tätig und Fathi Arafat Husein El-Dwaik (BMW) bleibt Schatzmeister der Vereinigung. Der Vorstand bestätigte ebenfalls die Ernennung der gewählten Arbeitsgruppenleiter und stellvertretenden Arbeitsgruppenleiter.



"Wir freuen uns sehr, dass AT&T, Jaguar Land Rover, NTT DOCOMO und Samsung Electronics nun in unserem 5GAA-Vorstand vertreten sind", so Christoph Voigt, Vorstandsvorsitzender des 5GAA-Vorstands. "Mit ihrer globalen Aufstellung und ihrer Expertise in verschiedenen Bereichen werden sie dazu beitragen, die Vernetzung von Kommunikations- und Automobilindustrie weiter voranzutreiben, damit End-to-End-Lösungen für die künftigen Mobilitäts- und Transportservices entwickelt werden können."



OTS: 5GAA - 5G Automotive Association e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125448 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125448.rss2



5GAA Pressekontakt: Astrid Wilch +49 89 549 09 680 secretariat@5gaa.org