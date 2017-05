Klartext: United Internet und Aixtron

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Plan liegt bereits seit Monatsmitte auf dem Tisch: United Internet will sich mit Drillisch zusammenschließen, etwas vereinfacht zusammengefasst im Rahmen einer Übernahme.

Chart United Internet Aktie

Quelle: tradingview.com

Der Plan ist, dass United Internet zunächst die eigene Telekommunikations-Tochter an Drillisch verkauft und dafür mit Massen an neuen Drillisch-Aktien bezahlt wird und so die Mehrheit an Drillisch erhält. Zusätzlich macht United Internet den Drillisch-Aktionären ein Angebot, das sie nicht ablehnen können…ähm ein Angebot in Höhe von 50 Euro in bar je Drillisch-Aktie. Am heutigen 26. Mai hat United Internet nun dazu das Angebot vorgelegt. Die Eckdaten dieses 87seitigen Dokuments:

United Internet bietet 50 Euro je Drillisch-Aktie

Das Angebot beläuft sich auf exakt 50 Euro in bar je Drillisch-Aktie. Für die Annahme gibt es laut Angebot eine Frist vom heutigen 26. Mai 2017 bis zum 23. Juni 2017, 24:00 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main. Wer seine Drillisch-Aktien über dieses Angebot an United Internet verkauft, der stimmt zu, dass United Internet bei der außerordentlichen Hauptversammlung von Drillisch (planmäßig am 25.7.2017) die Stimmrechte hat. Klare Sache.

Ansonsten werden diverse Punkte wie mögliche Verlängerung des Angebots oder Vorgehensweise bei Vorliegen eines zusätzlichen Übernahmeangebots von Seiten Dritter geregelt. Den vollständigen Text dazu können Sie abrufen, wenn Sie diesen Link aufrufen.

Dann der Blick auf Aixtron:

Aixtron verkauft einen Teilbereich des eigenen Unternehmens! Und zwar soll die "ALD und CVD Produktlinie für Speicherchips" mit Sitz im kalifornischen Sunnyvale an ein US-Unternehmen namens Eugene Technology verkauft werden. Dafür soll Aixtron als Kaufpreis "zwischen USD 45 Millionen und USD 55 Millionen" erhalten. Wieso diese Bandbreite? Deshalb: Im Verkauf inklusive sollen die Lagerbestände etc. sein, deren genauer Wert aber erst zum Zeitpunkt des Verkauf-Abschlusses feststehen wird. Und da der Abschluss des Verkaufs für die zweite Jahreshälfte 2017 anvisiert wird, ist noch nicht klar, wie hoch dann die Vorräte etc. sein werden.

Abschluss der Transaktion für das zweite Halbjahr 2017 erwartet

Dem Verkauf müssen noch die zuständigen Behörden zustimmen. Was ich positiv aus Sicht von Aixtron finde: Die US-Tochter von Aixtron soll auch "weiterhin die Kunden des Kerngeschäftes mit Vertrieb und Service betreuen". So können dann weiterhin Umsätze in diesem Bereich erzielt werden. Und zudem hat der Vorstand von Aixtron die Prognose für 2017 bestätigt. Demnach soll trotz dieses Verkaufs sowohl Umsätze als auch Auftragseingänge zwischen 180 Mio. Euro und 210 Mio. Euro liegen. Der verkaufte Unternehmensbereich soll dabei "bis zum Zeitpunkt des Verkaufs" mit berücksichtigt werden.

