Der Sparkurs des Eigentümers Foxconn (Taiwan) beim japanischen Display-Hersteller zahlt sich nach Unternehmensangaben im laufenden Geschäftsjahr aus. Denn im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr rechnen die Japaner nun zum ersten Mal seit vier Jahren wieder mit einem Nettogewinn von 59 Mrd. Yen. Sehr zur positiven Überraschung der Analysten, die nur von 41,9 Mrd. Yen ausgingen.

In der Vergangenheit hat der harte Wettbewerb in der Branche dem Japaner Sharp stark zugesetzt. Man musste vom Apple-Zulieferer Foxconn sogar vor dem Aus bewahrt werden. Dieser hat sofort ein drastisches Sparpaket aufgelegt, das sich nun als erfolgreich herausgestellt hat. Sharp erwägt nun sogar, in das Chipgeschäft des angeschlagenen Industriekonzerns Toshiba zu investieren.