In der Chemieindustrie stehen die Zeichen nach einer längeren Durststrecke wieder auf Wachstum: Auf der Hauptversammlung bestätigte Lanxess-Chef Zachert die erhöhte Jahresprognose. Er hatte den Konzern neu ausgerichtet.

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess bleibt auf Rekordkurs. "Das neue Lanxess wird profitabler, es wird widerstandsfähiger, und es wird weiter wachsen", sagte Unternehmenschef Matthias Zachert am Freitag auf der Hauptversammlung in Köln. "Wir setzen dabei auf Wachstum aus eigener Kraft, doch wir sind ebenso bereit und in der Lage, den Konsolidierungsprozess der chemischen Industrie aktiv mitzugestalten", ...

