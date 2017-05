Die UBS hat die Aktie der International Airlines Group (IAG) auf "Buy" belassen. Noch könnten sich europäische Unternehmen recht günstig verschulden, was sich jedoch allmählich ändere, schrieben die Marktstrategen in einer Studie vom Freitag. Vorstandschefs könnten noch mit der besten Berichtssaison seit 7 Jahren auftrumpfen und Zu- und Verkaufsaktivitäten stiegen noch, so dass auch von daher Schuldenaufnahme ein Thema sei. Investoren dürften laut den Experten daher ihre Präferenzen zunehmend auf Unternehmen mit wachsendem Anteil an Fremdfinanzierung richten, die zudem auch fundamental stark seien. Dazu zählen die Fluggesellschaft IAG oder der Nahrungsmittelhersteller Nestle./ck/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0027 2017-05-26/13:00

ISIN: ES0177542018