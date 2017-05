Die Aixtron-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Aufwärts! Dabei können sich die Aktionäre alleine auf Wochensicht über einen Kursgewinn in Höhe von 8% freuen - seit Jahresauftakt beträgt das Plus stolze 93%. Doch was sagen die Analysten?Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron nach der Ankündigung des Verkaufs von US-Aktivitäten auf "Neutral" mit einem...

