Stuttgart - Die jüngst von der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs emittierte Anleihe (ISIN XS1614198262/ WKN A19HNC) im Volumen von zwei Milliarden Euro stieß in der Handelswoche auf reges Interesse bei Anlegern an der Börse Stuttgart, so die Börse Stuttgart.Der bis zum 15.05.2024 laufende Bond sei mit einem Kupon von 1,375 Prozent ausgestattet und könne zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. Der Emittent habe das Recht, den Bond am 15.05.2023 zu 100,0 Prozent zu kündigen. Die Ratingagentur Standard & Poor's bewerte das Papier mit der Ratingnote BBB+. (26.05.2017/alc/n/a)

