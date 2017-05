Stuttgart - Mit einem Handelsumsatz von knapp 7 Milliarden Euro führte die bis April 2023 laufende Anleihe (ISIN XS1591416679/ WKN A2E4U9) der K+S AG (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) die Liste der Umsatzspitzenreiter von Neuemissionen an der Börse Stuttgart an, so die Börse Stuttgart.

