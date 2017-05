Paris - Mühsam, aber stetig schwingt sich der Goldpreis peu à peu nach oben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar folge nach Aufwärtsphasen auch immer mal wieder eine Korrektur. Unterm Strich stimme die Richtung jedoch; seit Jahresbeginn habe der Kurs immerhin gut 8 Prozent an Boden gutgemacht. Auch künftig werde der Kurs des begehrten Edelmetalls wohl kaum schnurstracks gen Norden marschieren. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis seinem Trend treu bleiben und auch künftig - kurzfristige Korrekturphasen inklusive - Stück für Stück an Wert zulegen werde, sei durchaus vorhanden.

