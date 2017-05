Die Formnext powered by tct (14. bis 17. November 2017 in Frankfurt am Main) veranstaltet den Wettbewerb in diesem Jahr in Kooperation mit dem interdisziplinären Netzwerk MUST 3D Printing. Den fünf Siegern winken attraktive Preise. Die Formnext übernimmt die Kosten für einen Stand inklusive Standbau auf der internationalen Startup Area sowie umfangreiche Marketing-Aktionen. Außerdem erhalten die Sieger eine Pitch-Möglichkeit mit Produktvorstellung direkt auf der Messe.

"Mit der Start-up Challenge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...