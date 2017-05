... in der Vergangenheit mehrfach mit dem Thema befasst und klar positioniert. Die Übernahme der Air Berlin durch die Lufthansa wird kommen. Die Ausgangslage ist klar: Air Berlin ist ohne starken Partner nicht überlebensfähig und Etihad möchte dieser starke Partner inzwischen nicht mehr sein. Eine Pleite von Air Berlin ist aber weder im Interesse von Etihad, noch der Lufthansa. Die Gespräche über einen Verkauf der Air Berlin-Anteile im Portfolio von Etihad an die Lufthansa laufen seit längerer Zeit, es gibt einige Hürden, die es zu überwinden gilt...br/>

