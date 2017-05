Volkswagen kämpft vor Gericht gegen die Beschlagnahme von Dokumenten der Kanzlei Jones Day zum Dieselskandal. Nun hat der Autobauer erneut eine Niederlage erlitten - diesmal vor dem Verfassungsgericht.

Volkswagen muss im Streit mit der Staatsanwaltschaft über die Beschlagnahme geheimer Unterlagen zum Dieselskandal erneut eine Niederlage einstecken. Das Bundesverfassungsgericht verweigerte eine einstweilige Anordnung gegen die Auswertung der bei der Durchsuchung der Anwaltskanzlei Jones Day beschlagnahmten Dokumente. Eine einstweilige Anordnung komme nicht in Betracht, da VW zuvor den Rechtsweg nicht voll ausgeschöpft habe, erklärte das Bundesverfassungsgericht in zwei Entscheidungen vom Mittwoch, die am Freitag auf der Webseite des Gerichts ...

