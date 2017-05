Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-26 / 13:00 *E.ON gibt Partnerschaft mit britischer Band Gorillaz bekannt* *- *Gemeinsame Entwicklung eines solarbetriebenen Musik- und Filmstudios - Heute Start des gemeinsam produzierten Films zum Titel "We got the Power" Solarenergie wird jetzt richtig laut: E.ON hat eine Partnerschaft mit der international erfolgreichen Pop-Band Gorillaz aus England geschlossen. Auftakt der Zusammenarbeit zwischen Band und Unternehmen ist ein Film- und Musikstudio, das allein mit Solarenergie und Batteriespeichern betrieben wird. E.ON hat es in den vergangenen Monaten entwickelt und realisiert. Das Ergebnis präsentieren die Partner ab heute mit einem gemeinsam produzierten Video zum aktuellen Gorillaz-Song "We Got The Power". Der Film wurde ausschließlich mit Solarenergie und Batteriespeichern produziert. Das Video spielt in einer Wüste und zeigt mehr als tausend tanzende Spielzeuge und Figuren, hunderte von Lichtinstallationen, riesige Aquarien mit leuchtenden Tintenfischen, eine Schwadron blinkender UFOs sowie eine riesige goldene Glückskatze. Dabei handelt es sich nicht um Animationen, sondern um reale, funktionstüchtige Requisiten, die alle mit reiner Sonnenenergie samt Batteriespeichern betrieben und mit den krachenden Beats der Gorillaz unterlegt werden. Das alles mit Technik, die E.ON in verschiedenen europäischen Märkten anbietet. Das Bilder-Feuerwerk ist ab heute online auf eon.com/gorilla [1]z und YouTube [2]. Der Film bereitet den nächsten Schritt der Kooperation vor: Das solar- und speicherbetriebene "E.ON Kong Solar Studio". Der populäre und bislang virtuelle Wohnwagen der Gorillaz, in dem neue Songs entstehen, wird Realität und erstmals am 10. Juni beim "Demon Dayz"-Festival in England präsentiert. Mit Hilfe der Solar- und Batterietechnologie von E.ON können darin auch Newcomer-Bands gemeinsam mit den Gorillaz neue Stücke schreiben und einspielen, die dann auf eon.com/gorillaz [1] präsentiert werden. Das E.ON Kong Solar Studio wird der Band bei ausgewählten Konzerten und Festivals auf der mit Spannung erwarteten Welttournee von Juni bis November folgen. Auf den Social-Media-Kanälen von E.ON in den jeweiligen Ländern können sich Bands dann für eine Session in den E.ON Kong Studios bewerben. Murdoc Niccals, Gründer und Bassist der Gorillaz zur Partnerschaft: "Ich bin auch Umweltschützer. Darum haben sich die Gorillaz mit E.ON zusammengetan - den führenden Intelligenzbestien im Bereich der Speicherung von Sonnenenergie -, um ein brandneues Studio zu bauen, das uns nicht nur noch bessere Musik machen lässt, sondern auch den Planeten schont. E.ON hat auch sehr gute Batterien, so dass wir auch noch im Dunkeln weitermachen können." Die Kooperation mit den Gorillaz steht im Zeichen der neuen, weltweiten Markenpositionierung von E.ON und dem Ziel, mit innovativen Kundenlösungen an einer besseren Zukunft zu arbeiten. "Wir nutzen die Energie der Sonne für ein bislang einmaliges kreatives und ehrgeiziges Projekt. Unsere Partnerschaft mit den Gorillaz zeigt, was mit Sonnenenergie und unseren Batteriespeichern möglich ist, und dass Energie neue Möglichkeiten eröffnet. Das passt perfekt zu den Gorillaz, die ihr Publikum und andere Künstler immer wieder mit ihrem gewagten Sound und innovativer Performance inspiriert haben", sagt Karsten Wildberger, Vorstandsmitglied von E.ON. Über die Gorillaz Die Gorillaz bestehen aus dem Sänger 2D, dem Bassisten Murdoc Niccals, dem Gitarristen Noodle und dem Schlagzeuger Russel Hobbs. Die von Damon Albarn und Jamie Hewlett ins Leben gerufene Band konnte schon 2001 mit ihrem gleichnamigen Debütalbum die Kritiker begeistern. Auch ihre folgenden Alben Demon Days (2005), Plastic Beach (2010) und The Fall (2011) wurden mit BRIT- und Grammy Awards ausgezeichnet. Die Gorillaz genießen weltweit Kultstatus, kletterten in zahlreichen Ländern an die Spitze der Charts, tourten von San Diego bis Syrien und verbuchen hunderte Millionen von Streams und verkauften Platten. Der Gorillaz-Erfolg ist wahrlich ein Phänomen für sich und äußert sich auch in Auszeichnungen wie dem begehrten Jim Henson Creativity Honor Award und einem Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde als erfolgreichste virtuelle Künstler (Most Successful Virtual Act) der Welt. Ihr neues Album Humanz erschien vergangenen Monat und wurde von den Kritikern gefeiert. Das Album schaffte es in den USA und England auf Platz 1 und 2 der Charts sowie an die Spitze der iTunes-Charts in mehr als 60 Ländern weltweit. Über den Film Agency: Engine (WCRS, Partners Andrews Aldridge, Mischief and Slice) Executive Creative Director: Billy Faithfull Creatives: Chris Lapham & Aaron McGurk Executive Producer: Bradley Woodus Client Managing Director: Polly Jones Account Director: Albert Ponnelle Account Manager: Cat Melville Strategy Director: John Crowther Senior Strategist: Matthias Gray Solar Studio Producer: Beth Ward Head of Influence: Lucy Hart Production Company: Blinkink Director: Noah Harris Executive Producer: Bart Yates Producer: Ewen Brown Production Manager: Lucy Jones DOP: Patrick Mellor Art Director: Drogo Michie Prop Man: Lloyd Vincent Model Makers & sfx: Asylum Art Dept: Kate McConnell Editor: Max Windows BTS: Sam Davis BTS: Tom Gilfillan Post Production: Nineteen Twenty Grade: Free Folk Colourist: Duncan Russell Music: Gorillaz Sound Design: Tony Rapaccioli Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: E.ON SE Schlagwort(e): Energie 2017-05-26 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201-184 00 E-Mail: info@eon.com Internet: www.eon.com ISIN: DE000ENAG999 WKN: ENAG99 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; Mailand Ende der Mitteilung DGAP-Media 577763 2017-05-26 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6add92283692885ff65c64a6f4f13305&application_id=577763&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=cc9d815af354793c62e212f1c0536a9c&application_id=577763&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2017 07:00 ET (11:00 GMT)