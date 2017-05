NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric nach einer Anpassung der Schätzungen an die jüngsten Wechselkursveränderungen von 86 auf 85 Euro gesenkt. Analystin Daniela Costa beließ die Papiere aber auf der "Conviction Buy List". Der Elektrotechnikkonzern zähle zu den Unternehmen im Investitionsgüterbereich, für die die aktuellen Investitionstrends in der Wirtschaft positiv seien, schrieb sie in einer Branchenstudie vom Freitag./mis/ck

