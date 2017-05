Die Staramba-Aktie hat jüngst ein neues Kaufsignal generiert. Verbunden mit der Mitteilung, dass man über 100 3D-Scaner in die USA exportiert. Diese sollen dann zum Beispiel in Shopping-Malls aufgestellt werden. Dazu weitere Details von Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR in diesem Video. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Manz, Tesla, Samsung SDI, Ceotronics, SMA Solar und Bitocin. Die komplette Sendung finden Sie HIER.