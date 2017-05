FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Grammer mit "Halten" und einem fairen Wert von 50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Dass die umstrittene Investorenfamilie Hastor auf der Hauptversammlung die beantragte Absetzung des gesamten Vorstands und die Neubesetzung des Aufsichtsrats nicht durchsetzen konnte, sei ein Etappensieg für den Autozulieferer, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Freitag. Dennoch bleibe die Unsicherheit hoch, was die Unternehmensentwicklung und insbesondere den Auftragseingang in den kommenden Quartalen belasten könnte./gl/mis

ISIN DE0005895403

AXC0122 2017-05-26/13:50