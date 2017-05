Beim Nato-Gipfel in Brüssel sollte es am Donnerstag primär um den Kampf gegen den Terror gehen. Die russische Regierung zieht jedoch ihr eigenes Fazit. Das Verhältnis zum westlichen Bündnis sei so schlecht wie nie.

Einen Tag nach dem Nato-Gipfel in Brüssel hat Russland das Verhältnis zum westlichen Bündnis als so schlecht wie nie zuvor eingestuft. "Wir müssen feststellen, dass die Beziehungen zwischen Russland und der Nato derzeit in der tiefsten Krise seit dem Ende des Kalten Krieges stecken", hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums ...

