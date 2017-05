Der Schmuckhändler Tiffany (ISIN: US8865471085, NYSE: TIF) schüttet am 10. Juli 2017 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,50 US-Dollar an seine Anteilseigner aus (Record date: 20. Juni 2017) und erhöht damit die Auszahlung im Vergleich zum Vorquartal um 11 Prozent. In den letzten 15 Jahren hat Tiffany die Ausschüttung 16 Mal angehoben. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 2,00 US-Dollar ...

