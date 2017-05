Limassol, Cyprus (ots/PRNewswire) -



TradingForex.com, der echte STP/ECN-Broker, verkündete heute die Inbetriebnahme seiner neuen Website http://www.TradingForex.com. Das Unternehmen, das von TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd betrieben wird, wurde von "Händlern für Händler" gegründet ? und Händler liegen dem Unternehmen am Herzen. Der Broker wird durch schweizerisches Management vertreten und die äußerst präzise neue Website des Unternehmens definiert Zugang und Sicherheit beim Handel an den Weltfinanzmärkten neu, mit voller Websitefunktionalität für Computer, Smartphone und Tablet.



Die Website bietet eine Fülle an Informationen, lässt sich leicht navigieren und verfügt über eine virtuelle Lernbibliothek und eine reiche Auswahl an Handelstools für unterschiedliche Händlerstile und -bedürfnisse. Kundinnen und Kunden können bei ihrer Handelstätigkeit jetzt von neusten Einblicken und Analysen profitieren.



Das Unternehmen erklärt, warum man sich für TradingForex.com entscheiden sollte:



Ehrlichkeit und Integrität ? Der Erfolg von Händlern liegt uns am Herzen. Einkommen wird durch die Handelsausführung generiert. Die Verluste von Kundinnen und Kunden erhöhen nicht unseren Gewinn.



Transparente Handelsumgebung ? verwaltet mit fairen und ethischen Handelsbedingungen, wodurch der Händler sich ganz auf den Handel konzentrieren kann!



Sicherer und starker Regulierungsschutz ? autorisiert und reguliert unter CySEC (Lizenznummer 107/09), verfügt über eine Lizenz in der Europäischen Union gemäß der MiFID-Richtlinie, registriert bei allen europäischen Aufsichtsbehörden.



Hochmoderne Technologie ? Neueinsteiger und professionelle Händler profitieren von topaktuellen Tools, die eine bessere Handelserfahrung bieten.



Nicola Berardi, CEO, kommentiert: "Unser Team aus ehemaligen Händlern hat viele Veränderungen in den letzten Jahren im Zusammenhang mit dem Finanzmarkthandel erlebt. Sie wissen genau, was sie wollen, wenn sie mit ihren eigenen Portfolios handeln. Wir verbinden dieses praxisnahe Fachwissen mit unserer schweizerischen Denkart und schaffen ein Unternehmen, das echte Handelsausführung mit dem Händler im Mittelpunkt bietet."



Redaktioneller Hinweis:



TradingForex.com bietet Händlern aller Ebenen Zugang zu den Weltfinanzmärkten. TradingForex.com investiert in unschlagbare Handelserfahrung und in die Entwicklung seines Dienstleistungsangebots mit branchenführender Technologie, den besten Marktkonditionen und einem Kundendienst nach Maß. Das Unternehmen verfolgt die Mission, Händler dabei zu unterstützen, finanzielle Unabhängigkeit und Spitzenleistung im Handel zu erreichen.



TradingForex.com wird von TTCM Traders Trust Capital Markets Ltd betrieben, das von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Lizenznummer 107/09, autorisiert und reguliert wird.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.TradingForex.com



