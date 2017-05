Die Deutsche Bank ist größte Gläubigerin des US-Präsidenten. Im Hypothekenstreit des vergangenen Jahres wurde das dem Konzern noch als Vorteil ausgelegt. Marktteilnehmer vermuteten wohl zurecht, Trump hätte wegen seiner Geschäftsbeziehungen nach Frankfurt kein Interesse an einer zu hohen Strafe für Deutschlands größte Bank gehabt. Jetzt kommt die Deutsche Bank wegen der an Trump vergebenen Darlehen wieder in den Fokus. Allerdings ist der Grund dieses Mal brisanter.

Den vollständigen Artikel lesen ...