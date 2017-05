Paris - KION-Aktienanalyse von Exane BNP Paribas: Die Analysten von Exane BNP Paribas nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Gabelstaplerherstellers KION Group (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX mit einer Kaufempfehlung auf. Das Wiesbadener Unternehmen wandle sich zu einem führenden Intralogistik-Anbieter der neuen Generation, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie.

