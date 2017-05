Nach dem vertragsmäßigen Ausscheiden von Thomas im kommenden Jahr soll Dr. Markus Steilemann das Amt an der Spitze von Covestro übernehmen. Dies beschloss der Aufsichtsrat einstimmig auf seiner Sitzung am Mittwoch, den 24.05.2017. Steilemann ist derzeit Chief Commercial Officer im Vorstand des Unternehmens und seit 2015 Vorstandsmitglied. Er begann 1999 bei Bayer und ist bereits seit 2004 bei Covestro, beziehungsweise dessen Vorläufer Bayer Materialscience. Von 2013 bis zu seiner Berufung in der Vorstand 2015 stand er an der Spitze des Segments Polycarbonates. Im Vorstand verantwortet er das Segment Polyurethanes.

Hohes Maß an Kontinuität

