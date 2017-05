Lieber Leser,

der EUR/USD kann sich am Donnerstag von seiner leichten Korrektur wieder lösen und nimmt Fahrt in Richtung 1,1250 US-Dollar je Euro auf. Wir haben zuvor argumentiert, dass die leichte Erholung des US-Dollars womöglich etwas mit Erwartungen an das am Mittwoch veröffentlichte FOMC-Protokoll zu tun haben könnte. Marktteilnehmer haben sich vielleicht etwas mehr Details zur Verringerung der FED-Bilanz erhofft. Diese Details waren im Protokoll nicht zu verzeichnen und im Allgemeinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...