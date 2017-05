- Termine vom 29. Mai bis 2. Juni - === M O N T A G, 29. Mai 2017 02:15 SG/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Singapur *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April 10:30 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, BI-PK, Frankfurt 10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV, Hamburg 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei vierteljährlicher Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments; 17:00 Anhörung von Draghi in seiner Funktion als ESRB-Chef, Brüssel 15:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei der Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:15 DE/Bundesfinanzminister Schäuble, Rede beim Deutschen Steuerberaterkongress, München *** 19:00 DE/Bundesbank, Rede von Präsident Weidmann beim Hauptstadt-Empfang *** - FR/Präsident Macron, Treffen mit dem russischen Staatschef Putin, Versailles - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Großbritannien, den USA und Schanghai geschlossen D I E N S T A G, 30. Mai 2017 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis, Dublin *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April *** 08:45 FR/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Mai 09:00 DE/Nordex SE, HV, Rostock *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Mai 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV, Stuttgart 10:00 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, HV, München 10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV, München 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV, Jena *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Mai 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1Q, Hannover *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai *** 11:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Indiens Premierminister Modi, gemeinsame PK nach deutsch-indischen Regierungskonsultationen, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 DE/RIB Software SE, HV, Stuttgart *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex März *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai *** 17:00 DE/Bundesfinanzminister Schäuble, Rede bei einem Forum des Instituts Finanzen und Steuern, Berlin 19:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der New York Association for Business Economics *** - DE/Stellenindex BA-X Mai *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Mai - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai und Hongkong geschlossen M I T T W O C H, 31. Mai 2017 *** 01:50 JP/Industrieproduktion April *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Mai 07:15 DE/Bertrandt AG, ausführliches Ergebnis 1H, Ehningen *** 07:30 DE/Metro AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 09:00 AT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 09:20 DE/EZB-Direktor Coeure, Rede bei einer "The Economist"-Konferenz, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai 10:00 DE/Capital Stage AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV, Köln 10:00 DE/Kuka AG, HV, Augsburg 10:00 DE/Zalando SE, HV, Berlin 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV, Oldenburg 10:00 DE/Zooplus AG, HV, München 10:00 DE/GFT Technologies SE, HV, Stuttgart 10:30 DE/Aareal Bank AG, HV, Wiesbaden *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April 11:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), Jahres-PK, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages, Nürnberg 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai *** 16:00 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Bankwirtschaftliche Tagung, u.a. Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin *** 17:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Empfang des chinesischen Ministerpräsidenten Li, anschließend Regierungstreffen, Berlin *** 20:00 US/Fed, Beige Book 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo D O N N E R S T A G, 1. Juni 2017 01:30 KR/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der Bank of Korea, Seoul *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Mai *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Linz *** 07:45 CH/BIP 1Q *** 09:00 DE/Bundestag, u.a. Abstimmung zu Bund-Länder-Finanzen, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau April 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV, Ludwigsburg 10:00 DE/Bechtle AG, HV, Heilbronn 10:00 DE/Nemetschek SE, HV, München 10:00 DE/Freenet AG, HV, Hamburg *** 10:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit Chinas Ministerpräsident Li, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai 11:00 DE/Salzgitter AG, HV, Braunschweig 11:30 DE/Fielmann AG, HV, Hamburg 14:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Powell (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of New York *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit den Regierungschef der Länder, danach PK mit den Ministerpräsidenten Sellering (Mecklenburg-Vorpommern) und Haseloff (Sachsen-Anhalt), Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Bauausgaben April *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** - US/Kfz-Absatz Mai - EU/Gipfeltreffen EU-China (bis 2.6.), Brüssel F R E I T A G, 2. Juni 2017 *** 09:30 DE/Bundesrat, u.a. Abstimmung zu Bund-Länder-Finanzen, Berlin 10:00 DE/Deutsche Wohnen AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Rocket Internet SE, HV, Berlin 11:00 DE/SLM Solutions Group AG, HV, Lübeck *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April 11:00 GR/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai *** 14:30 US/Handelsbilanz April *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Mai - EU/Ratingüberprüfung für Bulgarien (Fitch), Irland (S&P), Bulgarien (S&P), Finnland (Moody's), Großbritannien (Moody's) ===

