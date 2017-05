- Termine vom 5. bis 11. Juni - === M O N T A G, 5. Juni 2017 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Mai *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geschlossen D I E N S T A G, 6. Juni 2017 *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 CH/BIZ, Quartalsbericht *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Südkorea geschlossen M I T T W O C H, 7. Juni 2017 *** 08:00 DE/Auftragseingang April *** 08:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Ergebnis 1H, Amsterdam 10:00 DE/Adler Real Estate AG, HV, Berlin 10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, HV, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Jenoptik AG, HV, Weimar *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** - FR/OECD, Veröffentlichung des Wirtschaftsausblicks Nr. 101, Paris D O N N E R S T A G, 8. Juni 2017 *** 01:50 JP/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 05:00 CN/Handelsbilanz Mai *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April *** 08:00 GB/Vorgezogene Parlamentswahlen in Großbritannien 10:00 DE/Uniper SE, HV, Essen 10:00 DE/Brenntag AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Scout24 AG, HV, Berlin 10:30 DE/VTG AG, HV, Hamburg *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle 11:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, BI-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Tallinn *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) F R E I T A G, 9. Juni 2017 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz April *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion April *** 10:30 GB/Handelsbilanz April *** 10:30 GB/Industrieproduktion April *** 12:30 DE/Eurex, Verfalltag für Bund-, Bobl-, Buxl-Future - EU/Ratingüberprüfung für EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Estland (S&P), Tschechien (Moody's), Italien (Moody's) S O N N T A G, 11. Juni 2017 *** - FR/Parlamentswahl in Frankreich (1. Wahlgang) - IT/G7, Treffen der Umweltminister (bis 12.6.), Bologna ===

