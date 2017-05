Weltweiter führender Anbieter von Lösungen für den professionellen Mobilfunk sieht weitere Wachstumschancen bei TETRA, DMR und LTE

Hytera Communications Corporation Limited (002583.SZ), ein weltweit führender Anbieter von innovativen Kommunikationslösungen für den professionellen Mobilfunk (PMR), welche die organisatorische Effizienz steigern und die Welt sicherer machen, hat zum 24. Mai 2017 die Übernahme von Sepura Group PLC mit Sitz in Cambridge (Vereinigtes Königreich), einem führenden Anbieter von TETRA-Produkten und -Lösungen für weltweite Unternehmen, abgeschlossen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170526005309/de/

"Die PMR-Kommunikationsbranche durchläuft eine rasche Entwicklung und Hytera führt bei der Integration neuer Technologien und attraktiver Funktionen, die effektivere Lösungen für unsere Kunden bieten", sagte Qingzhou Chen, Gründer, Chairman und President von Hytera mit Sitz in Shenzhen, Guangdong. "Die Übernahme der Sepura Group ergänzt unsere Stärken bei technologischer Innovation, insbesondere für TETRA, und verschafft uns zudem ausgereiftes Ingenieurswissen sowie ein erfahrenes operatives Team und stärkt unsere Channel-Partnerschaften in der ganzen Welt."

Sepura ist in 20 Ländern Marktführer, verfügt über Endkunden in mehr als 100 Ländern und hat den zweitgrößten Marktanteil im öffentlichen Sektor Europas. Die Übernahme von Sepura ergänzt die Organisation von Hytera um rund 700 Fachleute und Mitarbeiter.

"Hytera hat strategisch in Europa investiert", sagte Chen. "2011 übernahm Hytera die heutige Hytera Mobilfunk GmbH in Deutschland und hat sie zu einem bedeutenden PMR-Anbieter in Europa und einem unserer wichtigsten Forschungszentren ausgebaut. Durch die Übernahme von Sepura verfügt Hytera nun über zwei weitere Innovationzentren, im Vereinigten Königreich und in Spanien. Mit gestärkten Kompetenzen können wir lokale Märkte besser bedienen und dabei helfen, auf die wachsenden Sicherheitsherausforderungen in Europa einzugehen", ergänzte Chen.

Gegründet 1993 in Shenzhen, China, ist Hytera Communications der weltweit am schnellsten wachsende Anbieter von PMR-Lösungen und der weltweit führende Anbieter im Bereich DMR Trunking (DMR Tier III). Seine mehr als 7.000 Mitarbeiter betreuen Kunden in mehr als 120 Ländern. Dazu zählen Behörden, der öffentliche Sicherheitssektor, Versorgungs- und Transportunternehmen, die Öl- und Gasindustrie und eine Reihe weiterer Wirtschaftsbereiche.

2016 stellten Hytera und Sepura PMR-Lösungen für das Veranstaltungsmanagement und die öffentliche Sicherheit der Olympischen Spiele 2016 in Brasilien bereit. Auch für die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland wird Hytera ähnliche PMR-Kommunikationslösungen für die Sicherheit und das Veranstaltungsmanagement zur Verfügung stellen.

"Der Zusammenschluss mit Hytera verschafft uns Zugang zu einem breiteren Marktspektrum, während unsere Händler von einer erweiterten Produkt- und Lösungspalette profitieren und unsere Ingenieure und Forschungs- und Entwicklungstechniker Wachstumsmöglichkeiten bekommen", sagte David Barrass, interimistischer Chief Executive Officer von Sepura. "Mit der wachsenden Dynamik im PMR-Bereich und einigen sehr hochkarätigen Möglichkeiten setzt Hytera im Zuge der weltweiten Expansion eine klare Strategie um. Es ist eine hervorragende Chance."

Im letzten Jahr erzielte Hytera ein Wachstum von 39 im Jahresvergleich. Hyteras Gesamtumsatz für Endgeräte stieg 2016 um 52 und der Gesamtumsatz für Infrastrukturprodukte um 86

Die Bekanntgabe des Abschlusses der Sepura-Transaktion folgt auf das lang erwartete Debüt der neuen LTE-PMR-Konvergenzlösung von Hytera auf der Critical Communications World 2017 in Hongkong, die wegweisende Multimode-Funkgeräte, eine Schmalband-/Breitband-Infrastruktur sowie entsprechende Managementsoftware umfasst. Die LTE-PMR-Konvergenzlösung von Hytera beinhaltet Breitbandtechnologien mit großem Funktionsumfang, während sie eine zuverlässige Bereitstellung der unentbehrlichen Sprechfunkdienste mithilfe von Schmalbandtechnologien wie TETRA, DMR und PDT sicherstellt.

Qingzhou Chen, Chairman von Hytera, wird die Niederlassungen von Sepura in Großbritannien und Spanien im Juni besuchen, um die Beziehungen mit der Unternehmensleitung zu vertiefen und Mitarbeiter zu treffen. "Hytera verzeichnet eine enorme Dynamik auf dem Markt", betonte er. "Im letzten Jahr wurden wir zum zweitgrößten PMR-Kommunikationsanbieter der Welt und wir glauben, dass weiterhin ausgezeichnete Wachstumsperspektiven auf Schlüsselmärkten bestehen."

Über Hytera

Hytera Communications Corporation Limited ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Kommunikationslösungen im professionellen Mobilfunksektor (PMR), welche die organisatorische Effizienz steigern und die Welt sicherer machen. Hytera Communications wurde 1993 im chinesischen Shenzhen gegründet. Es ist weltweit der zweitgrößte und der am schnellsten wachsende Anbieter von Lösungen für den professionellen Mobilfunk (PMR) und der weltweit führende Anbieter im Bereich DMR Trunking (DMR Tier III). Die mehr als 7.000 Mitarbeiter von Hytera betreuen Kunden in mehr als 120 Ländern und Regionen. Dazu zählen Behörden, Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit und Kunden in Versorgungs- und Transportunternehmen, der Öl- und Gasindustrie sowie sonstigen Sektoren. Insgesamt 40 der Mitarbeiter von Hytera beschäftigen sich mit Ingenieurwesen, Forschung und Entwicklung und Produktdesign. Seit dem Jahr 2011 ist Hytera an der chinesischen Börse in Shenzhen notiert (002583.SZ). Die Marktkapitalisierung von Hytera ist seit dem Börsengang bis Ende 2016 um 500 gewachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hytera.com.

Über die Sepura Group

Die Sepura Group wurde 2002 gegründet und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern. Sie hat sich zu einem Marktführer in Design, Herstellung und Lieferung von Produkten, Systemen und Anwendungen rund um den Digitalfunk für Unternehmen und einsatzkritische Kommunikation entwickelt. Das Portfolio der Sepura Group umfasst TETRA-, DMR-, P25- und LTE-Systemlösungen für Organisationen der öffentlichen Sicherheit und gewerbliche Kunden in den Bereichen Transport, Versorgung, Öl und Gas, Produktion, Bergbau, Gastgewerbe und Bau. Zur Sepura Group gehören der spanische PMR-Anbieter Teltronic S.A.U. und der finnische Anwendungsentwickler Portalify. Weitere Informationen finden Sie unter www.sepura.com.

Über Teltronic

Teltronic S.A.U. hat mehr als 40 Jahre Erfahrung bei Design, Herstellung und Umsetzung von schlüsselfertigen digitalen und analogen mobilen Landfunk-Kommunikationslösungen mithilfe von TETRA, P25 und LTE weltweit für Kunden in den Sektoren Transport, öffentliche Sicherheit, Versorgung und Industrie. Das Portfolio von Teltronic umfasst Endnutzer-Anwendungen und -Systeme für integrierte Leitstellen und maßgeschneiderte Überwachung. Mit mehr als 300 Netzreferenzen in 50 Ländern bietet Teltronic komplette Funknetzinfrastrukturen, Kontrollzentren und Endnutzerausrüstung, darunter spezialisierte Bordsysteme, an. Weitere Informationen finden Sie unter www.teltronic.es.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170526005309/de/

Contacts:

Hytera Communications Corporation Limited

Medienanfragen

Johnny Jian, +86 755 26972999

johnny.jian@hytera.com

www.hytera.com