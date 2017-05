STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Ölpreis bricht ein - Autowerte geben nach - Dax-Anleger am Brückentag in der Defensive

Auch am Freitag kommt der Aktienhandel nicht in Schwung. Der Dax startet schwach und baut das Minus schnell aus auf ein halbes Prozent. Schon am Feiertag hatten sich die meisten Anleger bedeckt gehalten - die Umsätze waren und sind extrem dünn.

Böse Deutsche Autos - Die Autowerte geben nach

Daimler, BMW und Volkswagen verlieren zwischen einem halben und einem Prozent. Medienberichten zufolge hatte US-Präsident Donald Trump sich bei seinem Besuch in Brüssel über die deutschen Autoexporte in die USA beschwert. Das laste auf der Branche, sagten Händler.

Opec verlängert Förderbremse um 9 Monate - Ölpreis bricht ein

Die Opec und einige andere Ölförderländer wie Russland haben am Donnerstag eine Verlängerung der Förderkürzungen für neun Monate beschlossen. Bis März 2018 wollen sie die Förderung - wie schon seit Anfang dieses Jahres - weiter um 1,8 Millionen Barrel (159 Liter je Fass) am Tag gebremst halten. Der gewünschte Effekt an den Märkten blieb allerdings zunächst aus: Da viele Anleger auf eine längere und deutlichere Förderkürzung gesetzt hatten, gerieten die Preise für Öl aus der Nordsee und US-Leichtöl massiv unter Druck und brachen um je rund fünf Prozent ein. Außerdem wollen die USA ihre Mindestreserven deutlich reduzieren.

Sharp rechnet mit Rückkehr in die Gewinnzone

Bei Sharp zahlt sich der Sparkurs des neuen taiwanischen Eigentümers Foxconn aus. Für das laufende Geschäftsjahr bis März 2018 rechnen die Japaner erstmals seit vier Jahren wieder mit einem Nettogewinn. Er werde bei 59 Milliarden Yen (473 Millionen Euro) erwartet. Analysten hatten mit 41,9 Milliarden Yen gerechnet. Der scharfe Wettbewerb in der Branche hatte Sharp schwer zugesetzt. Das Unternehmen musste von Foxconn vor dem Aus bewahrt werden. Die neue Führung legte umgehend ein drastisches Sparprogramm auf. Sharp erwägt nun, in das Chipgeschäft des angeschlagenen Industriekonzerns Toshiba zu investieren.

Trends im Handel: Gewinnmitnahmen - Puts auf Öl werden wieder verkauft

Nach dem kräftigen Rutsch beim Ölpreis nehmen Anleger überwiegend Gewinne mit. Puts auf Brent weisen heute hohe Trading-Aktivitäten auf. Überwiegend auf der Verkäuferseite.

Aktien von Aixtron haben einen kräftigen Satz nach oben gemacht am Feiertag. Heute nehmen auch hier Anlieger überwiegend Gewinne mit und verkaufen ihre Calls.

