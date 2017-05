Washington (ots/PRNewswire) - Venture Global LNG, Inc (http://www.venturegloballng.com/). gibt bekannt, dass es in der sechsten Finanzierungsrunde zur Kapitalbeteiligung zusätzliche Mittel in Höhe von rund 81,4 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Bemerkenswert für das Angebot war insbesondere, dass hoch profilierte, sehr große institutionelle Anleger in das Unternehmen eingebunden werden konnten. Durch das Angebot, bei dem es sich um eine Transaktion mit Privatkapital unter den Bedingungen der Regulation D handelte, kommt das Unternehmen bei den insgesamt eingesammelten Mitteln auf einen Betrag von 361 Millionen US-Dollar.



In einem Kommentar zu dieser Kapitalerhöhung stellten die beiden CEOs, Mike Sabel und Bob Pender, fest: "Diese private Platzierung bedeutet auch, dass die Kapitalmärkten weiterhin Vertrauen in unsere Fähigkeit haben, den Aufbau von 30 Millionen Tonnen bei der LNG-Produktion umzusetzen. Wir gehen davon aus, dass wir den kommerziellen Betrieb in der Calcasieu-Pass-Anlage bis 2021 aufnehmen und die globalen Märkte von Nordamerika aus mit LNG zu den niedrigsten Kosten beliefern können."



Die Erlöse aus dieser jüngsten Reg.-D-Transaktion sollen zur Finanzierung der Entwicklungsaktivitäten von Venture Global für seine vorgesehenen LNG-Exportanlagen in Louisiana dienen.



Morgan Stanley & Co. LLC und Goldman Sachs & Co. LLC fungierten im Zusammenhang mit dem Angebot als Mitplatzierungsagenten.



Über Venture Global LNG



Venture Global LNG beabsichtigt, langfristig Flüssigerdgas (LNG) zu niedrigen Kosten zu produzieren, wobei die Produktionsmöglichkeiten von kostengünstigem Erdgas in den USA genutzt werden sollen. Die Strategie von Venture Global LNG wird vom hoch effizienten und zuverlässigen Produktpaket von GE verstärkt. Venture Global baut an den Standorten Plaquemines und Calcasieu Pass LNG-Exportterminals mit einer Kapazität von insgesamt 30 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA). Weitere Informationen finden Sie unter www.venturegloballng.com



Pressekontakt: Jessica Wickett Venture Global LNG Durchw.: +1 202 753-6739 jwickett@vglng.com