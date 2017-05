Dow Jones - Ein Stück fehlt noch

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

nun ist es also doch geschafft! Der Dow Jones Industrial Average® übertraf am gestrigen Feiertag den Widerstand bei 21.070 Punkten. In der Spitze wurden 21.112 Punkte markiert. Bis zum Allzeithoch fehlen damit nur mehr gut 50 Punkte.

Eine Verschnaufpause im heutigen Handel sollte man einkalkulieren. Bereits gestern kam der Index ja nach dem starken Beginn nicht mehr so recht weiter. Sollte es zu einem Rücksetzer in den Bereich 21.030 bis 21.000 Punkte kommen, wäre von dort aus der Start der nächsten Aufwärtswelle in Richtung des Allzeithochs denkbar.

Alternativ bleiben die Käufer direkt am Ball und bewirken neue Hochs über 21.112 Punkten. In diesem Fall lautet das Ziel ebenfalls 21.169 Punkte. Erst größere Abgaben unter 20.970 Punkte würden das Chartbild eintrüben. Die Unterstützungszone um 20.900 Punkte käme dann wieder ins Spiel.

Dow Jones Industrial Average® Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.05.2017 - 25.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

