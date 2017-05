=== S A M S T A G, 27. Mai 2017 *** - IT/G7, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 26.5.), Taormina M O N T A G, 29. Mai 2017 02:15 SG/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Singapur *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April Geldmenge M3 PROGNOSE: +5,2% gg Vj zuvor: +5,3% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,1% gg Vj zuvor: +4,9% gg Vj 10:30 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, BI-PK, Frankfurt 10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV, Hamburg 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei vierteljährlicher Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments; 17:00 Anhörung von Draghi in seiner Funktion als ESRB-Chef, Brüssel 15:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei der Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:15 DE/Bundesfinanzminister Schäuble, Rede beim Deutschen Steuerberaterkongress, München *** 19:00 DE/Bundesbank, Rede von Präsident Weidmann beim Hauptstadt-Empfang *** - FR/Präsident Macron, Treffen mit dem russischen Staatschef Putin, Versailles - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Großbritannien, den USA und Schanghai geschlossen ===

