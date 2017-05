FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Borussia Dortmund haben am Freitag mit Kursgewinnen auf das bevorstehende Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt reagiert. Zuletzt kletterten sie um 1,80 Prozent auf 6,281 Euro und standen so unmittelbar vor ihrem höchsten Stand seit gut einem Jahr. Diesen hatten sie vor wenigen Tagen bei 6,30 Euro erreicht, nachdem am vergangenen Wochenende die sichere Qualifikation für die Champions League erreicht wurde.

Ein Händler verwies darauf, dass der DFB-Pokal die letzte Chance sei, um in diesem Jahr in letzter Sekunde noch einen Titel zu holen. Dieser sei nötig, um wichtige Spieler bei Laune zu halten und an den Verein zu binden. Er verwies dabei vor allem auf den Torschützenkönig der abgelaufenen Bundesliga-Saison, Pierre-Emerick Aubameyang, um den es weiter Wechselgerüchte gibt. Eine dann zu erwartende hohe Ablöse sei zwar denkbar positiv für die Aktionäre. Mit Blick auf die neue Saison sorge dies aber nicht gerade für Stabilität./tih/he

