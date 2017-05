Bonn (ots) - Die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Wirtschaftsstaaten - Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, USA, Kanada und Japan (G7) - kommen am Freitag und Samstag im sizilianischen Taormina zusammen. An dem Gipfeltreffen nimmt erstmalig auch US-Präsident Donald Trump teil. Auf der Agenda stehen neben den großen Krisen in Syrien und der Ukraine auch der Welthandel und der Klimaschutz. Bei dem zweitägigen Treffen unter italienischer Präsidentschaft werden schwierige Verhandlungen erwartet. Gerade bei den Themen Klimaschutz und Welthandel strebt Washington einen Kurswandel an, der von den übrigen Staaten scharf kritisiert wird. phoenix berichtet ausführlich vom G7-Gipfel in Sizilien in vor Ort und der Tag.



Am Freitag Nachmittag stehen die ersten Sitzungen zu Außen- und Sicherheitspolitik, Weltwirtschaft, Handel und Klima auf dem Programm. ZDF-Korrespondent Alexander von Sobeck und ARD-Korrespondentin Ellen Trapp melden sich ab 12.00 Uhr live aus Taormina und analysieren das Geschehen vor Ort. Ab 17.30 Uhr ist Prof. Markus Rudolf von der Otto Beisheim School of Management zu Gast im Studio, um die ersten Ergebnisse des Gipfeltreffens einzuordnen. Ab 23.00 Uhr fasst Thomas Bade die Ereignisse des Tages zusammen. Am Samstag überträgt phoenix die für 15.00 Uhr erwartete Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel live. Auch die Pressekonferenzen und die Abschlussrede von Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni sowie die Rede des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron plant phoenix live. Im Studio spricht Moderator Florian Bauer mit dem Politologen und Sicherheitsexperten Stefan Fröhlich.



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de