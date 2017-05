Frankfurt - Gold handelt zum Wochenausklang bei gut 1.260 USD je Feinunze, obwohl die nächste Zinsanhebung der US-Notenbank FED Mitte Juni mittlerweile wieder höchst wahrscheinlich ist, so die Analysten der Commerzbank.Darauf habe auch das Protokoll der letzten FED-Sitzung hingedeutet, das am Mittwochabend veröffentlicht worden sei. Der US-Dollar zeige sich davon allerdings noch unbeeindruckt und bleibe weiter schwach, was den Goldpreis unterstütze. China habe gemäß Daten der Hongkonger Statistikbehörde im April netto 74,2 Tonnen Gold aus Hongkong importiert. Dies sei zwar weniger als im Vormonat gewesen, aber 8% mehr als im Vorjahr.

Den vollständigen Artikel lesen ...