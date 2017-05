Frankfurt - Im April entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte per saldo freundlich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRak (ISIN DE0008491044/ WKN 849104).Die Rentenmärkte hätten ebenfalls fester geschlossen. Auf der Aktienseite habe das Fondsmanagement die Titel von Porsche, Express Scripts, Start Today und Ingredion neu in das Portfolio aufgenommen. Hingegen hätten die Experten die Positionen in Vodafone und Mead Johnson reduziert.

