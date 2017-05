Stuttgart - Rohölpreise geben nach - Gold stagniert - Basismetalle reüssieren: Per saldo treten die breiten Indices im Wochenvergleich auf der Stelle, so die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.Der LBBW Top Ten Index profitiere indessen von seiner Übergewichtung in Basismetallen und der Untergewichtung von Energie. Im Wochenvergleich habe der Index 1,65% zugelegt. Es zeige sich im laufenden Jahr einmal mehr, dass sich die Vermeidung von Rollverlusten auszahle - allein im bisherigen Jahresverlauf würden sich diese im Bloomberg Commodity Index auf über 3% summieren.

