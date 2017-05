Für viele Anleger war es eine kurze Woche, zumindest in Deutschland. Doch bei der etwas trägen Seitwärtsrange mussten die, die am Donnerstag lieber mit dem Bollerwagen losgezogen sind, sich auch keine Gedanken machen. Doch woher kommt die Trägheit beim DAX? Ist allein der starke Euro daran schuld? Und was hat es mit dem Gepolter Trumps gegen Deutschland auf sich? Welche Konsequenzen müssen die deutschen Autobauer fürchten? Mehr dazu in diesem Wochenrück- und -ausblick. Und natürlich wirft Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets einen Blick auf den rapide gefallenen Ölpreis, sowie die Jubellaune an der Wall Street und worauf Sie sich nächste Woche schon mal einstellen sollten.