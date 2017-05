Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,1180 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Kurs noch bei über 1,12 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1196 (Donnerstag: 1,1214) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8932 (0,8917) Euro. Auch im Vergleich zum Schweizer Franken hat der US-Dollar etwas angezogen, nämlich auf 0,9752 CHF von 0,9702 am Mittag. Der Euro ist bei 1,0900 gegenüber 1,0886 CHF vergleichsweise stabil.



Am Nachmittag verliehen Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA dem Dollar Auftrieb und der Eurokurs ...

