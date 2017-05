Die Analysten der Erste Group haben das Anlagevotum der Aktien des heimischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) bestätigt. Die Empfehlung bleibt weiter auf "Halten". Das Kursziel verbleibt ebenfalls bei 72,30 Euro.

Analystin Vladimira Urbankova sieht die Resultate von SBO aus dem ersten Quartal 2017 positiv. Obwohl unter dem Strich ein Verlust von 4,9 Mio. Euro steht, hat sich der Umsatz mit 60,1 Mio. Euro fast verdoppelt. Zudem sieht die Erste Group-Expertin das deutliche Plus bei den Auftragseingängen (+72 %) als besonders erfreulich. Die Trendumkehr sieht sie vor allem in der Markterholung in Nordamerika, wo sich SBO als Unternehmen frühzeitig positionieren konnte.

Den Aktienkurs sieht die Erste Group-Analystin als nach wie vor volatil an. Die steigende US-Ölproduktion sowie OPEC-Förderkürzungen werden das Marktumfeld von SBO im kommenden Jahr 2017 entscheidend definieren.

Die Erste Group prognostiziert für das laufende Geschäftsjahr 2017 einen Gewinn von 1,19 Euro je Aktie. Die Schätzung für das Folgejahr 2018 liegt bei einem Gewinn von 3,22 Euro je Anteilsschein. Die Dividendenprognosen je Papier belaufen sich auf 0,40 Euro für 2017 sowie auf 1,10 Euro für das Folgejahr 2018.

Am Freitagnachmittag notierte die SBO-Aktie an der Wiener Börse um 3,41 Prozent tiefer bei 65,14 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) fpr/ste

AFA0038 2017-05-26/16:55

ISIN: AT0000946652