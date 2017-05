Im XETRA-Handel am Freitag überwindet die Aurelius Aktie eine wichtige charttechnische Hürde. Im bisherigen Handelsverlauf klettert der Aktienkurs bis auf 49,795 Euro und notiert am Nachmittag knapp darunter mit 2,45 Prozent im Plus bei 49,745 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...