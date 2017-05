"Ich musste es lernen, das gehört zu meinem Geschäft", beantwortet Joao Faustino - mit einem Augenzwinkern - die Frage des PLASTVERARBEITER, warum er so gut Deutsch spreche. Faustino ist CEO des Unternehmens TJ Moldes in Marinha Grande, einem von zwei Zentren des portugiesischen Werkzeug- und Formenbaus. Die Gemeinde nahe der mittleren Westküste Portugals zählt knapp 39.000 Einwohner, von denen wohl die meisten in irgendeiner Weise mit dem kunststofftechnischem Werkzeugbau oder mit der traditionellen Glasindustrie verbunden sind, die der Region erstmals zu weltweiter Bekanntheit verhalf. Faustinos Aussage steht für ein markantes Merkmal der portugiesischen Werkzeugindustrie - ihre internationale Ausrichtung. Diese prägte bereits die Gründerzeit. Als sich in den 1950-er Jahren die ersten Formenbau-Spezialisten aus dem Umfeld der Glasindustrie lösten und eigene Unternehmen im Bereich Spritzgieß-Werkzeugbau gründeten, mussten sie sich von Anfang an die Anforderungen europäischer Kunden anpassen. Heute exportiert die portugiesische Werkzeugindustrie rund 90 Prozent ihrer Produkte und Dienstleistungen. Vier Fünftel der Ausfuhren haben europäische Länder zum Ziel, aber auch Kunststoffverarbeiter in den USA, in Mexiko, Nordafrika und Asien nutzen die Kompetenz der portugiesischen Spezialisten.

Die Spritzgieß-Werkzeugindustrie ist eine der dynamischsten Branchen des Landes. Gemessen am Wert der produzierten Werkzeuge (rund 700 Mio. EUR pro Jahr) ist sie die Nummer Drei in Europa und die Nummer Acht in der Welt. Im Jahr 2016 wurden Produkte und Technologien im Wert von 625 Mio. EUR ausgeführt. Seit 2010 legten die Exporte um 92 Prozent und die Gesamtproduktion um 78 Prozent zu, wie Manuel Oliveira, Generalsekretär des Verbandes der portugiesichen Werkzeugindustrie, Cefamol, auf einer Pressekonferenz der Messe Stuttgart in Leiria, Portugal, erklärte.

Gefragte Projektpartner der Automobilindustrie

Deutschland war aufgrund seiner starken Automobilindustrie jahrelang das wichtigstes Exportland der portugiesischen Formenbauer., wurde aber im vergangenen Jahr durch Spanien von der Spitzenposition verdrängt. 22 Prozent der Ausfuhren gingen in das iberische Nachbarland, Deutschland belegte mit 20 Prozent den zweiten Platz. Die Rangablösung erklärt Oliveira mit dem dynamischen Wachstum insgesamt. Weil die spanische Werkzeugindustrie in Schwierigkeiten geraten war, hätten portugiesische Unternehmen hier möglicherweise Marktanteile übernehmen können. Zähle man die indirekten Exportziele hinzu, dürfte der Anteil der deutschen Industrie aber deutlich größer als 20 Prozent sein, weil viele deutsche Automotive-Zulieferer ein zunehmend globalisiertes Produktionsnetz betreiben. Die Werkzeugbauer am Westrand Europas haben sich maßgeblich als Projektpartner der internationalen Automobilindustrie. So auch TJ Moldes. Die Kundenliste des 1985 gegründeten Unternehmens liest sich wie das automobilistische Alphabet - von Audi über BMW, Mercedes, Toyota bis zu VW - und umfasst zudem Tier-1-Zulieferer wie Bosch oder Flextronics.

Innovationsstarke, investitionsfreudige Industrie

Auch außerhalb der Autobranche hat das Unternehmen Fuß gefasst, als ein Beispiel nennt Joao Faustino ein Projekt mit Nespresso zur Produktion von Kaffeemaschinen-Komponenten. "Wir sind stolz auf unsere Erfahrungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...