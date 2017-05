FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 02:16 USA: Rede von Fed's Williams in Singapur 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 04/17 10:00 EU: Geldmenge M3 04/17 10:00 D: Hannover Finanz Jahres-Pk, Hannover 10:30 D: Hornbach-Gruppe Bilanz-Pk, Neustadt a.d.W. 10:30 D: Hapag-Lloyd Hauptversammlung, Hamburg 11:00 D: Regenbogen AG Hauptversammlung, Kiel 15:00 EU: Rede von EZB-Chef Draghi in Brüssel 17:00 EU: Rede von EZB-Chef Draghi in seiner Funktion als ESRB-Chef in Brüssel TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE I: UniCredit ao Hauptversammlung SONSTIGE TERMINE 09:15 D: Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung u.a mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder 09:30 D: Treffen der EU-Industrieminister Themen u.a.: neues System zur Zulassung von Automodellen und Marktüberwachung 10:00 D: Workshop des Bundeswirtschaftsministeriums "Industrie 4.0 - Die Windbranche in der neuen Energiewelt", Berlin 14:00 D: Jahreskongress der Bundessteuerberaterkammer u.a. mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) D: The Think 20 Summit Berlin 2017- Global Solutions - Global Economic Symposium (GES) (bis 31.05.), Berlin Organisatoren sind das Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften und das Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr Schleswig-Holstein. RU: Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Frankreich B: Treffen des EU-Ministerrates für Wettbewerbsfähigkeit (bis 30.05.) HINWEIS GB / CHN / USA: Feiertag, Börsen geschlossen

