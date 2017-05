FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag ihre Kursgewinne aus dem frühen Handel ausgeweitet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum späten Nachmittag um 0,22 Prozent auf 161,71 Prozent zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,33 Prozent.

Eine zumeist trübe Stimmung an den europäischen Aktienmärkten habe den Festverzinslichen Auftrieb verliehen, hieß es von Marktbeobachtern. Außerdem hätten enttäuschende Konjunkturdaten aus Italien gestützt. Die Unternehmensstimmung war im Mai überraschend gesunken. Zudem war das italienische Verbrauchervertrauen stärker gesunken als erwartet.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA konnten die Kurse am deutschen Rentenmarkt am Nachmittag nur zeitweise etwas bremsen. Im ersten Quartal war die US-Wirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 1,2 Prozent zum Vorquartal gewachsen, wie das Handelsministeriums nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Erhebung war nur ein Wachstum um 0,7 Prozent ermittelt worden./jkr/he

