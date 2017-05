FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag mit leichten Verlusten in das Wochenende verabschiedet. Gute Wachstumszahlen aus der US-Wirtschaft halfen ihm, sein Minus am Nachmittag etwas einzudämmen. Am Brückentag nach Christi Himmelfahrt bedeuteten 12 602,18 Punkte am Ende nur noch einen kleinen Abschlag von 0,15 Prozent. Nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage hat er im Wochenverlauf um 0,3 Prozent nachgegeben.

Der Leitindex blieb damit weiter in seiner engen Spanne, die nun schon den sietben Handelstag in Folge Bestand hat. "Die Hürde von 12 700 Punkten erwies sich bislang als zu hoch. Das Kaufinteresse bei 12 500 Punkten wiederum bleibt stark", sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Die anderen deutschen Aktienindizes wollten sich zu Wochenschluss nicht auf eine eindeutige Richtung einlassen. Während der MDax der mittelgroßen Unternehmen um 0,38 Prozent auf 25 208,33 Zähler zulegte, schloss der Technologiewerte-Index TecDax 0,02 Prozent tiefer bei 2275,43 Punkten./tih/he

