Wochenausblick: DAX - Starke Konjunkturdaten können Aktienmarkt nicht beflügeln

Überraschend gut ausgefallene Konjunkturdaten konnten den deutschen Aktienmarkt in der zurückliegenden Woche nicht beflügeln. Das ifo-Geschäftsklima kletterte sogar auf einen neuen Rekordstand, was bei Anlegern und Händlern allerdings kaum zu positiven Reaktionen führte. Stattdessen setzte sich der zuletzt eher lustlose Handel am deutschen Aktienmarkt fort. Im Fokus des Marktes standen weiter die jüngsten Skandale um US-Präsident Donald Trump sowie der wieder stärkere Euro, was Anleger zu Gewinnmitnahmen bei deutschen Aktien verleitete.

Am Freitag sorgten auch gemischt ausgefallene Wirtschaftsdaten aus den USA für Zurückhaltung. Das US-Wirtschaftswachsum im ersten Quartal wurde zwar von 0,7?% auf 1,2?% nach oben revidiert und der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter sank weniger stark als erwartet. Gleichzeitig hat sich allerdings die Stimmung der US-Verbraucher im Mai weniger stark aufgehellt als zunächst erwartet, wie das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima zeigt.

Für Verunsicherung sorgt auch weiter US-Präsident Donald Trump. Beim NATO-Gipfel am Donnerstag brüskierte Trump die europäischen Partner mit scharfer Kritik an den niedrigen Rüstungsausgaben der Europäer. Zudem hat sich Trump bei seinem Treffen mit der EU-Spitze in Brüssel offenbar heftig über den deutschen Handelsbilanzüberschuss beklagt. "Die Deutschen sind schlecht, sehr schlecht", sagte Trump nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel". "Schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich. Wir werden das stoppen."

In der kommenden Woche werden unter anderem die US-Arbeitsmarktdaten für Mai sowie die vorläufige Inflationsrate für die Eurozone veröffentlicht. Diese und weitere Wirtschaftsdaten könnten für neue Impulse sorgen. Am Montag bleiben die Börsen feiertagsbedingt in den USA und in Großbritannien geschlossen, so dass auch in Deutschland mit einem eher ruhigen Handel zu rechnen ist.

Unternehmen im Fokus

Nach dem Ende der Berichtssaison dürfte es von der Unternehmensseite wieder deutlich ruhiger werden. Zum 31. Mai legen allerdings noch einige Unternehmen ihre endgültigen Zahlen für das erste Quartal vor.

Wichtige Termine

30.5.: Eurozone - Wirtschaftsstimmung Mai

30.5.: Deutschland - Verbraucherpreise Mai (Vorabschätzung)

31.5.: Deutschland - Arbeitslosenzahl und Arbeitslosenquote Mai

31.5.: Eurozone - Verbraucherpreise Mai (Vorabschätzung)

01.6.: USA - ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Mai

01.6.: USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Mai

02.6.: USA - Neugeschaffene Stellen ex Agrar Mai

02.6.: USA - Arbeitslosenquote Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.600/12.660/12.710 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.530/12.490/12.400/12.350 Punkte

Der DAX® tat sich die ganze Woche über schwer, die Delle aus der Vorwoche wieder auszubügeln. Die Erholung verlief sehr zaghaft, das Widerstandsbündel um 12.700 Punkte konnte wiederholt nicht genommen werden. Zum Wochenschluss gaben die Käufer entnervt auf. Der Index schloss die Woche im Bereich eines weiteren Widerstands bei 12.600 Punkten.

Der Verkaufsdruck wird größer. Solange 12.660, vor allen Dingen aber 12.700 Punkte nicht überwunden sind, sollte man weitere Tiefs im Index einplanen. Unterstützungen lassen sich bei 12.490, 12.400 und 12.350 Punkten nennen. Über 12.710 Punkten wäre der Weg zunächst auf 12.760 Punkte frei. Wiederum darüber käme das Allzeithoch bei 12.841 Punkten wieder in Reichweite.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 12.05.2017 - 26.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

DAX® in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2012 - 01.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

